Блинкен: США допустили ужасную ошибку, разорвав СВПД с Ираном

18 янв. 8:38

В настоящее время на столе переговоров нет восстановления ядерной сделки с Ираном, хотя выход из СВПД был ошибкой Вашингтона, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

"Что касается СВПД, то иранцы много месяцев назад "убили" возможность быстро вернуться к этому соглашению. Имелась возможность на столе [переговоров], которую они отвергли, возможность, одобренная всеми причастными [сторонами], - европейцами, США, Россией и Китаем <...>. Так что СВПД многие месяцы не находится на повестке дня как практическое дело", - заявил он.

Блинкен добавил, что вопрос о перспективах возвращения к СВПД "не находится в центре внимания" Вашингтона.

"Мы концентрируем наше внимание на происходящем в Иране. Мы концентрируем внимание на действиях Ирана в плане поставок оружия России для применения <...> на Украине. И, конечно, мы концентрируем внимание на другой его дестабилизирующей деятельности в [ближневосточном] регионе", - пояснил госсекретарь.

Также, отметил Блинкен, в центре внимания США находится "обязательство президента Байдена не допустить того, чтобы у Ирана когда-либо появилось ядерное оружие". В Вашингтоне считают, что "самым эффективным способом добиться этого является дипломатия".

Госсекретарь признал, для США "было ужасной ошибкой разорвать данное соглашение" и выйти из СВПД. "Теперь мы имеем дело с результатами. Результатами, которые <...> включают весьма существенный прогресс Ирана в реализации ядерной программы. Это является дополнительным вызовом. <…> Однако, как я сказал, СВПД в настоящее время не находится на столе [переговоров]", - заключил Блинкен.