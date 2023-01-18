В Экибастузе без отопления остались четыре многоэтажки

18 янв. 8:19

Несколько домов в Экибастузе до вечера останутся без отопления в связи с ремонтом сети, пишет Pavlodarnews.kz.

Для устранения повреждения в подземной прокладке 18 января с 09.00 до 20.00 будет отключена внутриквартальная тепловая сеть, сообщает ТОО «Экибастузтеплоэнерго». «В связи с этим теплоснабжение будет отсутствовать в четырех многоэтажных жилых домах по ул. Кунаева, 136, 134, 138, Бухар жырау, 291А, а также у юридического лица по ул. Кунаева, 138», - говорится в сообщении.

Отмечается, что время подключения домов к теплу указано ориентировочное.