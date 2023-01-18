В Узбекистане водитель автобуса уснул и врезался в очередь машин у АЗС

18 янв. 7:53

В Джизаке водитель автобус уснул за рулем, в результате произошло массовое ДТП.

Инцидент случился накануне вечером, около 21:00 на проспекте Мустакиллик. Автобус Ankai компании "Жиззах автотранс сервис" с уснувшим за рулем водителем врезался в очередь автомобилей, которые стояли у заправки.

В результате повреждены автобус, три автомобиля "Нексия-2", "Дамас", "Нексия-3", "Кобальт" и "Ласетти". Первым удар принял автомобиль "Дамас", от удара он вылетел с дороги и опрокинулся. Водитель получил незначительные травмы, ему на месте была оказана медицинская помощь. Других пострадавших в ДТП нет. Отметим, что в автобусе в момент столкновения не было пассажиров.