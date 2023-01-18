В Крыму в ближайшие годы появится 20 тыс новых гостиничных номеров

18 янв. 7:37

В Крыму будет увеличено количество мест размещения туристов, в ближайшие два-три года появится 4-5 тыс гостиничных номеров, а в пятилетней перспективе - 20 тыс номеров.

В регионе запущена программа льготного кредитования для гостиничной сферы по ставке 3-5%, сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.

В настоящее время реализуется четыре проекта с общим объемом финансирования более 23 млрд рублей. "Это позволит создать путем строительства и реконструкции более 3,5 тысячи номеров, порядка 2,5 тысячи круглогодичных новых рабочих мест в туристической сфере и смежных отраслях", – рассказали в ведомстве.