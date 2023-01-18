Блинкен назвал продуктивным диалог Финляндии и Швеции с Турцией по вступлению в НАТО

18 янв. 7:21

Финляндия и Швеция ведут с Турцией очень продуктивный диалог по вопросам вступления двух стран в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Госдепартаменте.

"Есть продолжающийся процесс с участием Турции, Финляндии и Швеции. Я думаю, этот процесс очень продуктивен с точки зрения снятия опасений, которые выразила Турция по поводу своей собственной безопасности. И Финляндия, и Швеция предприняли значительные шаги для урегулирования этих опасений", - сказал Блинкен.

Он добавил, что в альянсе ждут, что этот процесс будет продвигаться вперед в ближайшие недели и месяцы. "Среди членов НАТО существует твердый консенсус относительно вступления в альянс Финляндии и Швеции. Вы видели это в необычайно быстром подписании протоколов, [их] ратифицировали уже 28 из 30 государств НАТО (не ратифицировали Венгрия и Турция - прим. ТАСС) <...>. Мы ожидаем, что процесс, который идет между Турцией, Финляндией и Швецией, будет продвигаться вперед и делать это быстро", - добавил Блинкен.

Напомним, только Турция и Венгрия пока не ратифицировали протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции.