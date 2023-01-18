"Аэрофлот" в феврале начнет летать между Санкт-Петербургом и Баку

18 янв. 7:06

Российская авиакомпания "Аэрофлот" запускает регулярные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Баку.

Рейсы будут выполняться с 17 февраля дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Маршрут будут обслуживать самолеты Boeing 737-800. Билеты уже поступили в продажу, сообщает перевозчик.

"Благодаря расширению международной программы полетов из Санкт-Петербурга у жителей региона появятся новые возможности путешествий без пересадок в Москве", - отметили в "Аэрофлоте".

В этом сезоне прямые перелеты из Санкт-Петербурга совершаются в Стамбул, Анталью, Ташкент, Самарканд, Ереван и Дубай.