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UzAuto Motors официально снижает цены на автомобили

UzAuto Motors официально снижает цены на автомобили

Компания UzAuto Motors вслед за снижением НДС снижает цены на автомобили.

"В связи с уменьшением ставки НДС c 15 до 12% с января 2023 года UzAuto Motors сообщает об уменьшении стоимости автомобилей для действующих покупателей. Снижение стоимости автомобилей будет применено к действующим на сегодняшний день контрактам на приобретение автомобиля физическими или юридическими лицами, осуществившими оплату согласно условиям договора", - информирует узбекская компания.

Чтобы узнать о размере снижения стоимости автомобиля по своему контракту покупателям рекомендуется обращаться в дилерский центр.

Также сообщается, что с 17 января UzAuto Motors возобновила выдачу машин покупателям по ранее заключенным договорам.

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