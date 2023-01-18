UzAuto Motors официально снижает цены на автомобили

18 янв. 6:27

Компания UzAuto Motors вслед за снижением НДС снижает цены на автомобили.

"В связи с уменьшением ставки НДС c 15 до 12% с января 2023 года UzAuto Motors сообщает об уменьшении стоимости автомобилей для действующих покупателей. Снижение стоимости автомобилей будет применено к действующим на сегодняшний день контрактам на приобретение автомобиля физическими или юридическими лицами, осуществившими оплату согласно условиям договора", - информирует узбекская компания.

Чтобы узнать о размере снижения стоимости автомобиля по своему контракту покупателям рекомендуется обращаться в дилерский центр.

Также сообщается, что с 17 января UzAuto Motors возобновила выдачу машин покупателям по ранее заключенным договорам.