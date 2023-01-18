Археологи нашли в Египте странный некрополь с 142 собаками

18 янв. 6:12

В Египте в Фаюмском некрополе обнаружено необычное захоронение ребенка и 142 собак, говорится в сообщении на сайте Центра египтологических исследований Российской академии наук.

"Подросток восьми – девяти лет был уложен поверх тел 142 собак разного возраста, преимущественно щенков (87%)", - информируют ученые.

Захоронение датируется I веком до нашей эры – I веком нашей эры.

Ранее археологи все раз находили захоронение ребенка с собаками – "на территории элитарного некрополя Иераконполя (HK6)".

"Захоронения, подобные обнаруженному специалистами Центра, не типичны для Египта. Массовое погребение собак может свидетельствовать о синтезе религиозно-магических представлений египтян и проживавших в Фаюме иноземцев, породившем новые формы ритуальной практики", – отметили в РАН.

Все собаки, считает зоолог Галина Белова, умерли одновременно, признаков насильственной смерти нет. На телах животных обнаружена глина, ученые предполагают, собаки могли утонуть в наводнение.

Ребенок, покоящийся на телах животных, обнаружен с льняной сумкой на логове. Возможно, он присматривал за собаками, пишет об археологической находке Heritage Daily.