Морские маршрутки будут курсировать в Сочи

18 янв. 5:25

Строительство яхтенных марин в Сочи позволит запустить там движение морских маршруток, сообщила член Союза архитекторов РФ, гендиректор ГК "Альянс Марин Групп" Ольга Шебзухова.

По ее словам, вдольбереговое морское сообщение, то есть морское такси, - один из самых важных аспектов комплексного развития прибрежных территорий.

"Морское такси является важнейшей частью пассажирского каботажного сообщения, и создание марин важно потому, что только они могут обеспечить безопасную высадку и посадку пассажиров в случае возникновении неблагоприятных погодных условий - волнения на море", - цитирует Шебзухову РИА Новости.

Гендиректор пояснила, что развитие проекта затрудняют отсутствие нормативной базы по заправках для маломерных судов в маринах и ограничение прибрежного судоходства, связанное с оформлением судозаходов, а также высокая стоимость, поэтому заинтересованные инвесторы ждут вовлечения государства в форме преференций.