При ремонте дороги в Сочи похитили почти 145 млн рублей    

18 янв. 3:30

Должностные лица государственного унитарного предприятия Краснодарского края "Дагомысское ДРСУ" подозреваются в хищении 144 млн рублей бюджетных средств при капитальном ремонте дороги по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Речь идет о строительно-монтажных работах по капитальному ремонту автодороги - подъезда к селу Харциз Первый в Сочи.

Надзорное ведомство отмечает, что дoлжнocтные лицa oргaнизaции-пoдрядчикa внecли в aкты выполненных работ ложные сведения "относительно объемов фактически выполненных работ на общую сумму более 144 млн рублей".

По данному факту возбуждено уголовное дело.