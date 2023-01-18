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При ремонте дороги в Сочи похитили почти 145 млн рублей    

При ремонте дороги в Сочи похитили почти 145 млн рублей    

Должностные лица государственного унитарного предприятия Краснодарского края "Дагомысское ДРСУ" подозреваются в хищении 144 млн рублей бюджетных средств при капитальном ремонте дороги по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Речь идет о строительно-монтажных работах по капитальному ремонту автодороги - подъезда к селу Харциз Первый в Сочи.

Надзорное ведомство отмечает, что дoлжнocтные лицa oргaнизaции-пoдрядчикa внecли в aкты выполненных работ ложные сведения "относительно объемов фактически выполненных работ на общую сумму более 144 млн рублей".

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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