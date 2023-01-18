Россия и Иран собираются вместе производить вертолеты, автомобили и сельхозтехнику

Российские компании готовы приступить к совместному с Ираном производству техники: автомобилей, вертолетов и сельскохозяйственной оборудования. Об этом, как сообщает агентство Tasnim, заявил прибывший в Тегеран помощник президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин.

На вчерашней встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером Левитин заявил, что Москва готова сотрудничать с Тегераном в рамках поставок продуктов питания и товаров первой необходимости в регион.

Сославшись на свою встречу с управляющим Центрального банка Ирана, он призвал к скорейшей реализации двустороннего соглашения о взаимодействии между центральными банками двух стран.

Со своей стороны, Мохбер отметил, что Иран приветствует участие российских компаний в завершении строительства транспортной инфраструктуры в стране. Призвав к реализации энергетических соглашений между Ираном и Россией, вице-президент подчеркнул необходимость взаимодействия в сфере разработки нефтегазовых месторождений.

Мохбер также отметил, что Иран и Россия могут проводить торговые операции в своих национальных валютах, чтобы решить многие банковские проблемы и способствовать торговому обмену.