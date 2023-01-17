Азербайджан помогает своим гражданам армянского происхождения

17 янв. 23:25

Постоянный представитель Азербайджана в ОБСЕ Ровшан Садыгбейли сообщил на специальном заседании Постоянного совета организации, что республика полна решимости реинтегрировать своих граждан армянского происхождения в свое политическое, социальное и экономическое пространство.

Так он ответил на выступление главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

Азербайджанская сторона, отметил Садыгбейли, готова гарантировать равные права всем своим гражданам независимо от их национального или этнического происхождения в соответствии с законодательством и Конституцией Азербайджана.

"С этой целью Азербайджан предпринимает последовательные и успешные усилия по налаживанию взаимодействия с местными армянскими жителями, решая важные вопросы водоснабжения, транспорта и энергоснабжения в регионе. Эти контакты необходимо поощрять и поддерживать", - сказал он.

При этом было подчеркнуто, что связи поддерживаются именно с местным населением. "Азербайджан не будет сотрудничать с такими лицами, как Рубен Варданян с сомнительным послужным списком, который был внедрен в Карабахский регион Азербайджана, чтобы сорвать хрупкий процесс миростроительства", - заметил Садыгбейли.

Именно Азербайджан, несмотря на разрушительные последствия и незаживающие раны войны и оккупации, после окончания конфликта инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией, основанный на пяти основных принципах, среди которых взаимное признание и уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга в пределах международно признанных границ, заключил постпред Азербайджана при ОБСЕ.

Напомним, в начале декабря Варданян сорвал экологический мониторинг, который должны были провести азербайджанские специалисты в Карабахе в связи с незаконной эксплуатацией месторождений.