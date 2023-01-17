Ильхам Алиев и глава нидерландской компании обсудили производство судов для ВМС Азербайджана

17 янв. 23:33

На полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и исполнительного директора нидерландской компании Damen Shipyards Group Арнаута Дамена. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан стал важной транзитной страны, добавив, что объем транспортируемых через территорию республики грузов вырос на 75%.

"Он сказал, что с учетом этого Азербайджан нуждается в увеличении числа новых танкеров, сухогрузов и паромов, и в этой сфере есть хороший потенциал для сотрудничества с компанией Damen Shipyards Group", - сказано в тексте.

Помимо этого, стороны обсудили возможность производства различных кораблей для Военно-морских сил Азербайджана.