В Анкаре прошел второй раунд переговоров глав МИД Турции и Ирана

17 янв. 22:57

Во вторник, 17 января, в Анкаре состоялся второй раунд переговоров между министрами иностранных дел Ирана и Турции Хосейна Амира Абдоллахияна и Мевлюта Чавушоглу.

Центральной темой встречи стала реализация комплексной программы стратегического сотрудничества между странами. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили планы запуска трех совместных приграничных рынков и скорую поездку в Турцию президента Ирана Эбрахима Раиси.

Помимо этого, в ходе визита в Анкару Абдоллахиян провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На переговорах стороны поговорили о сотрудничестве между Ираном и Турцией в области безопасности и борьбы с терроризмом, передает агентство Tasnim.