Время Ближнего Востока на Всемирном экономическом форуме

С возвращением ежегодной встречи Всемирного экономического форума в знакомые заснеженные горы Давоса, многие задаются вопросом, что собираются привнести на форум делегации арабского мира. "Думаю, настало их время. Сейчас мы наблюдаем кульминацию многолетних усилий и приверженности реформам, свидетелями которых мы стали в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и Омане. В данный момент эти страны собирают плоды семян, которые были посажены пять, шесть, а в некоторых странах и 20 лет назад, и это ставит их в такое положение", - сказал Arab News Марун Кайруз, глава ВЭФ по региону Ближнего Востока и Северной Африки.

В этом году саммит проходит под девизом "Сотрудничество в условиях фрагментированного мира", что вполне уместно, учитывая множество накладывающихся друг на друга кризисов, охвативших мир. Украинский конфликт приближается к своей первой годовщине и способствует продолжающемуся инфляционному кризису, создавшему огромную нагрузку для домашних хозяйств во всем мире.

Между тем усиление геополитической и геоэкономической конкуренции между мировыми державами, особенно Китаем и США, создает дополнительную неопределенность и меняет мировой баланс сил.

Учитывая рекордное число глав арабских государств, прибывших в Давос на саммит в этом году, становится ясно, что регион, благодаря своему геополитическому и экономическому положению, становится сильным кандидатом на роль посредника в таких кризисах.

Мы стали свидетелями возвращения региона в центр глобальных геополитических усилий, сказал Кайруз.

Яркими примерами этого стали состоявшиеся в прошлом году визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, прием в королевстве председателя КНР Си Цзиньпина на китайско-арабском саммите в декабре. "Даже если наш регион не входит в ваши интересы, он является ключом к глобальной стабильности. Он - ключ к энергетической и экономической стабильности во всем мире. Я думаю, что многие страны пришли к этому осознанию, учитывая события прошлого года", - сказал Кайруз.

Бёрге Бренде, президент ВЭФ, также подчеркнул важность арабского мира на открытии встречи в этом году:

У нас на форуме шесть глав государств и правительств и очень представительные делегации. Ближний Восток также важен, когда речь заходит об инвестициях, учитывая суверенные фонды, которые инвестируют по всему миру

Хотя Кайруз похвалил Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар за их недавний прогресс на экономическом и дипломатическом фронтах, он призвал их не снижать темп реформ: "Сейчас есть надежда, что высокие цены на энергоносители и, позвольте мне сказать, более благоприятная финансовая среда не приведут к ослаблению импульса вокруг реформ, направленных на дальнейшее укрепление этой позиции и дальнейшее продвижение по пути процветания и экономической важности".

Экономическая значимость Саудовской Аравии проявляется в масштабах и силе ее темпов роста. Королевство намерено обогнать Индию как самую быстрорастущую крупную экономику в 2023 году благодаря росту цен на энергоносители. Согласно официальным данным, опубликованным Министерством статистики и выполнении программ Индии, ожидается, что Саудовская Аравия опередит Индию с ростом ВВП на 7,6%. "Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива был одним из самых сильных субрегионов с точки зрения экономического роста, - сказал Кайруз. - В 2022 году Саудовская Аравия была одной из самых быстрорастущих крупных стран с примерно 8% экономического роста. Имейте в виду, что индекс S&P упал на 20% за последний год". (Индекс фондового рынка США отслеживает 500 публичных отечественных компаний).

"Если у нас будет повтор финансового кризиса 2007-2008 годов, у каких инвесторов есть большие терпеливые резервы капитала? Это снова суверенные фонды арабского мира. В те времена они сыграли ключевую роль в стабилизации мировых рынков и обеспечении ликвидности", - сказал Кайруз, предсказав, что, если мир действительно войдет в рецессию, страны Персидского залива "снова окажутся в центре этих усилий".

Согласно собственному исследованию ВЭФ, две трети главных экономистов ожидают, что в этом году произойдет глобальная рецессия, учитывая сохраняющуюся геополитическую напряженность и дальнейшее "затягивание монетарных поясов" в США и Европе.

"Мировая экономика находится в шатком положении, так как две трети главных экономистов ожидают мировой рецессии в 2023 году, - заявил на пресс-конференции перед встречей управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди.- Нынешняя высокая инфляция, низкие темпы роста, высокая задолженность и высокая степень фрагментации снижают стимулы для инвестиций, необходимых для возобновления роста и повышения уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения в мире".

В этом году во встрече ВЭФ принимают участие более 2700 мировых лидеров и дипломатов, которые представят все ключевые регионы мира. Среди арабских делегаций, отсутствующих на саммите в этом году, - охваченные кризисом страны Ливана и Йемена. Кайруз говорит, что обе делегации были приглашены: "Мы направили приглашения их правительствам, и в какой-то момент у нас была положительная динамика. Но, к сожалению, внутренние дела не позволили им присутствовать на форуме. Вы знаете, в Ливане, например, сейчас президентский вакуум, и министрам или премьер-министру сложно куда-либо ездить в этих условиях". Ливан охватил самый тяжелый финансовый кризис с конца 2019 года, ввергший миллионы людей в нищету. Несмотря на это, с октября прошлого года новый президент так и не был назначен.

Участие арабских стран в ВЭФ и других подобных саммитах имеет дополнительную актуальность, поскольку общая угроза антропогенного изменения климата ведет к все более экстремальным погодным явлениям и ущербу для окружающей среды в ближневосточном регионе. "К 2050 году мы можем потерять 14% ВВП региона из-за проблем с водой, - сказал Кайруз. - Если в ближайшее время не будут приняты меры, этот регион окажется одним из наиболее пострадавших из-за изменения климата".

Однако, учитывая, что в ноябре прошлого года климатическая конференция COP27 состоялась в Египте, а COP28 была проведена в ОАЭ в конце этого года, Кайруз говорит, что "уже есть прекрасная возможность заложить основу для того, чтобы к 2035 году регион стал лидером и первопроходцем в решении этой проблемы". Он также отметил: "Для того, чтобы действительно стать мировым лидером в борьбе с изменением климата, у нас есть все необходимые инструменты - финансовые инструменты и опыт управления крупными проектами".

Кроме того, на встрече в Давосе будет самое большое число участников от сферы бизнеса: более 1500 лидеров частного сектора, зарегистрированных в 700 организациях, в том числе более 600 ведущих руководителей из партнеров ВЭФ со всего мира. В форуме также примут участие более 125 экспертов и руководителей ведущих мировых университетов, научно-исследовательских институтов и аналитических центров. По словам организаторов, встреча ВЭФ уже шестой год подряд будет климатически нейтральной.