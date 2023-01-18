Казахстан защитит лук от ажиотажного спроса третьих стран

18 янв. 0:28

В Казахстане на три месяца ввозится запрет на экспорт лука, решение принято межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях.

Запрет призван предотвратить массовый вывоз лука из республики и стабилизировать цены на него.

«Ажиотажный спрос третьих стран на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане - одного из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук», - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Отмечается, что цены на лук растут также из-за сильных морозов, ударивших по югу Казахстана и по Узбекистану – в соседней республике большой объем лука был испорчен в аномальные холода. «Основные производители лука теперь активно импортируют казахстанский продукт», - добавили в ведомстве.

Урожай лука в Казахстане в 2022 году составил 1,1 млн тонн, потребляется внутри страны обычно 315 тыс тонн. При этом запасы лука в стране на сегодня составляют 152,4 тыс тонн - всего 14% от общего объема прошлогоднего урожая.