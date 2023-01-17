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Фотовыставка "Осмысленный пейзаж" откроется в Краснодаре

Фотовыставка &quot;Осмысленный пейзаж&quot; откроется в Краснодаре

В Краснодарском краевом выставочном зале в среду заработает экспозиция "Осмысленный пейзаж", об этом сообщают организаторы.

На выставке будет представлено свыше ста работ от двадцати фотохудожников из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Смоленска, Воронежа, Йошкар-Олы, Ставрополя, Петрозаводска и Черкесска. На снимках запечатлены красоты Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, снимки демонстрируют разнообразие творческих подходов и приемов.

Гости смогут полюбоваться на минималистичные зимние пейзажи, абстракции соляных озер, природные натюрморты, собранные изо льда и растений, панорамную фотографию, коллажи, сделанные с помощью зеркал, а также фотографии в пикториальном стиле.

Выставку можно посетить до 29 января по адресу улица Рашпилевская, 32.

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