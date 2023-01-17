Фотовыставка "Осмысленный пейзаж" откроется в Краснодаре

17 янв. 22:45

В Краснодарском краевом выставочном зале в среду заработает экспозиция "Осмысленный пейзаж", об этом сообщают организаторы.

На выставке будет представлено свыше ста работ от двадцати фотохудожников из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Смоленска, Воронежа, Йошкар-Олы, Ставрополя, Петрозаводска и Черкесска. На снимках запечатлены красоты Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, снимки демонстрируют разнообразие творческих подходов и приемов.

Гости смогут полюбоваться на минималистичные зимние пейзажи, абстракции соляных озер, природные натюрморты, собранные изо льда и растений, панорамную фотографию, коллажи, сделанные с помощью зеркал, а также фотографии в пикториальном стиле.

Выставку можно посетить до 29 января по адресу улица Рашпилевская, 32.