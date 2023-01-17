Дорожные власти Ингушетии восстановят 23 км дорог

17 янв. 23:16

В Ингушетии в наступившем 2023 году капитально отремонтируют девять объектов дорожной инфраструктуры, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" мы приведем в нормативное состояние девять объектов общей протяженностью 23,55 км. Правительство России оказывает нам огромную помощь в преобразовании дорожной инфраструктуры региона, тем самым улучшая качество жизни жителей республики", - рассказал Калиматов, передает "Интерфакс".

В рамках дорожного нацпроекта уже стартовали работы на объекте капитального ремонта автодороги "Трасса "Кавказ" - Карабулак - Средние Ачалуки - Гейрбек-Юрт". Речь идет о втором этапе проекта протяженностью 3,80 км. Работы уже начались: на участке ведется фрезерование старого дорожного покрытия и устройство дорожной одежды из песчано-гравийных смесей. В последующем здесь будет полностью заменено основание и уложено три слоя из ПГС и два слоя асфальтобетонного покрытия.