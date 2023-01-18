Курорты Кавминвод прирастут крупными объектами 

18 янв. 1:44

В наступившем году на Ставрополье планируется разработка проектно-сметной документации нескольких десятков объектов по проектам, предполагающим развитие городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

"На 2023 год запланирована подготовка документов еще по 31 объекту. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрены средства в 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Развитие Кавминвод предусматривает создание в курортном регионе 52 объектов в коммунальной, транспортной и социальной сферах, в числе которых - прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора "Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск", реконструкция очистных сооружений Кавминвод, строительство объездной дороги "Западный обход" в Кисловодске, благоустройство и реконструкция курортных зон.

Напомним, в ушедшем 2022 году была разработана проектно-сметная документация по 12 объектам. Всего на комплексное развитие городов-курортов Кавминвод до 2026 года планируется направить более 50 млрд рублей.