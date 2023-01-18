Власти Ставрополья активизируют строительство новых школ

18 янв. 6:36

Власти Ставрополья в текущем 2023 году намерены завершить строительство четырех школ и начать строительство еще четырех в других городах, сообщила первый замминистра образования края Ольга Чубова.

"Строятся новые школы с современной инфраструктурой, современным оборудованием. …В этом году в селе Прасковея Буденновского округа будет завершено строительство школы на 696 мест, в Ставрополе - на 900 мест, на 1002 места в Михайловске и на 1 тыс мест в Ессентуках. Кроме того, начнется строительство школ в Ставрополе и в Пятигорске, а также в Михайловске и в Ессентуках", - рассказала она, передает ТАСС.

По информации министерства, в минувшем 2022 году в крае открыли две крупные школы в городе Михайловске и в городе Ставрополе, реконструировали школу в Кисловодске, открыли 54 центра "Точка роста", отремонтировали 26 спортивных залов школ. 58 школ и 5 профессиональных образовательных организаций получили современное компьютерное оборудование.