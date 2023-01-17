"Карабах" может вернуть своего бывшего полузащитника

17 янв. 21:58

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" планирует арендовать полузащитника сербского "Партизана" Патрика Андраде. Об этом пишут местные СМИ.

По их данным, кабовердийский хавбек посетил лагерь агдамской команды в турецкой Анталье, где она сейчас находится на сборах. На встрече Андраде сообщил игрокам и функционерам клуба, что хотел бы вернуться в "Карабах", передает Azerisport.com.

Ожидается, что агдамцы арендуют Андраде до конца текущего сезона.

Напомним, Патрик Андраде выступал за "Карабах" с 2020 по 2022 год. Прошлым летом хавбек перешел в "Партизан".