В Дагестане учреждена медаль имени народного поэта Гамзатова

17 янв. 21:47

Медаль имени народного поэта Расула Гамзатова, которую будут вручать за особые заслуги в области культуры и искусства, учредили в Дагестане.

"Учреждена "Медаль Расула Гамзатова" за особые заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного и исторического наследия, развитие и укрепление культурных связей", - сообщили в пресс-службе главы региона.

Как отметила министр культуры республики Заремы Бутаевой, в рамках празднования 100-летия со дня рождения Гамзатова официально утвержден фирменный стиль, а также приняты федеральный и республиканский планы празднования юбилея.

Сейчас ведется работа над финансированием и реализацией ряда титульных мероприятий и крупных проектов межрегионального и международного статуса.