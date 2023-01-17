Ледяные дожди пройдут ночью в Подмосковье

17 янв. 22:13

Этой ночью в южных и восточный районах Московской области прогнозируются ледяные дожди, предупреждает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Мощное вторжение теплого воздуха в центральные области Европейской России в предстоящие сутки будет сопровождаться осадками в смешанной фазе, в том числе в некоторых регионах возможны ледяные дожди. Ближайшей ночью они возможны в Орловской и Тульской областях, ближе к утру в зону переохлажденных осадков попадут Воронежская и Рязанская области, а также южные и восточные районы Подмосковья», - написал он в своем Telegram-канале.

Днем в среду ледяные дожди возможны также на востоке Подмосковья. «Днем в среду зона ледяных дождей и гололедных явлений вытянется полосой с юга на север, через Воронежскую, Липецкую, Рязанскую, Владимирскую и Ивановскую области, а также заденет восток Московской области», - добавил синоптик.