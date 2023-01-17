В ДТП на Кубани погиб водитель большегруза

17 янв. 21:28

В Краснодаре во вторник вечером произошло смертельное ДТП с участие трех автомобилей.

Авария случилась на трассе в районе станицы Елизаветинской в Краснодаре. Большегруз MAN врезался в припаркованные автомобили.

На обочине в ожидании сотрудников ГИБДД стояли Hyundai и КамАЗ. Ранее из грузовика во время движения выпала ключ-отвертка и повредила передний бампер Hyundai. В результате 20-летний водитель КамАЗа и 24-летняя водитель иномарки припарковали машины и вызвали правоохранителей. Спустя некоторое время по трассе ехал MAN, он врезался в припаркованные автомобили. В результате 34-летний водитель погиб на месте, пишут «Кубанские новости».