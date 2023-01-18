Казахстан, Узбекистан и Киргизия реализуют проект ГЭС сорокалетней давности

Спустя годы дипломатических разногласий энергетическое сотрудничество Центральной Азии обретает реальные очертания. 6 января министры энергетики Киргизии, Узбекистана и Казахстана подписали ”дорожную карту” по строительству гидроэлектростанции "Камбаратинская ГЭС-1" на реке Нарын. Когда проект будет реализован, в Киргизии появится крупнейшая электростанция, а проблемы с водоснабжением региона наконец-то удастся решить.

Не новый проект

Камбаратинский гидроэнергетический комплекс, состоящий из трех станций, был спроектирован еще 1980 году, в 1982 году было готово технико-экономическое обоснование, а в 1988-м - утверждены все необходимые документы. Камбаратинская ГЭС-1 должна была стать самой мощной станцией Нарын-Сырдарьинского каскада (1900 МВт), однако строительство, начавшееся в 1991 году, было приостановлено в 1993 году. В 2008 году проектом заинтересовалась Россия, пообещав профинансировать строительство ГЭС Верхненарынского каскада. В 2012 году было заключено межправительственное соглашение, а стоимость проекта была изначально оценена в $727 млн. Тем не менее инициатива не была реализована, и в 2016 году Киргизия в одностороннем порядке вышла из соглашения, сославшись на отсутствие инвестирования. В 2019 году появились сообщения о том, что двустороннее сотрудничество по Камбаратинской ГЭС будет возобновлено, однако прогресс в данном вопросе достигнут не был.

С чистого листа

В начале июня прошлого года председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров заявил о начале строительства Камбаратинской ГЭС-1 собственными силами. На церемонии запуска проекта 8 июня президент Садыр Жапаров сообщил, что на подготовку ТЭО и другие работы на первом этапе из бюджета выделено более $5 млн. На строительство туннеля к ГЭС, моста через Нарын и электрификацию региона правительство страны собирается потратить почти $19 млн. Ожидается, что ГЭС будет построена за 10 лет, а первый гидроагрегат будет сдан в эксплуатацию через четыре года при наличии постоянного финансирования. Мощность крупнейшей гидроэлектростанции Киргизии составит 1860 МВт, а объем водохранилища - более 5 млрд кубометров воды.

Партнеры проекта

Результатом государственного визита Жапарова в Узбекистан в марте 2021 года стала договоренность о сотрудничестве в области энергетики и распределения водных ресурсов. Между министерствами энергетики было подписано соответствующее соглашение. В мае 2022 года на встрече президентов Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность в совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1.

Что касается участия России в проекте, то в конце июня минувшего года министр энергетики Узбекистана Доскул Бекмурзаев сообщил, что к сотрудничеству в проекте приглашаются любые заинтересованные стороны: ”Проекты - транснациональные. Можем и Россию, и других ждать”. В октябре на форуме ”Российская энергетическая неделя - 2022” министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев также не исключил участия России в проекте: ”Российская Федерация, думаю, тоже будет вносить свою лепту”.

В чем важность проекта

Страны Центральной Азии сталкиваются с нехваткой энергоресурсов. Засухи, низкий уровень воды в водохранилищах, устаревание существующих электростанций и рост населения - основные причины энергетических проблем. Все три страны-участницы проекта, Казахстан, Узбекистан и Киргизия, страдают от масштабных отключений электричества из-за перегрузок сетей. Им приходится прибегать к ограничениям из-за роста потребления? особенно в зимние месяцы. Строительство Камбаратинской ГЭС-1 позволит ликвидировать дефицит электроэнергии, в первую очередь, в Киргизии. Кроме того, создаваемая в рамках проекта инфраструктура будет способствовать развитию региона.

Проект Камбаратинской ГЭС-1 предоставит Киргизии экспортные возможности. Во время запуска проекта в июне Жапаров заявил, что летом страна сможет продавать электроэнергию в рамках проекта CASA-1000 (международный проект строительства линий электропередач с участием Киргизии, Таджикистана, Афганистана и Пакистана), а годовая прибыль составит $234 млн.

Для Казахстана и Узбекистана участие в проекте важно с точки зрения распределения водных ресурсов, особенно в весенне-летний период. В Узбекистане нехватка воды приводит к потере урожая и росту цен на продукты питания, а в Казахстане - к гибели скота. При реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1 ситуация с водными ресурсами в регионе может быть существенно улучшена.

Проект, предложенный более 40 лет назад, крайне важен для всех его участников. Помимо практической и экономической целесообразности, он представляет собой символ дипломатического и политического прогресса в отношениях между странами Центральной Азии.