В Минприроды предсказали, каким будет прирост запасов нефти в России в 2023 году

17 янв. 20:57

В 2023 году прирост запасов нефти и конденсата в России должен сохраниться на прошлогоднем уровне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Он подчеркнул, что в 2022 году российские запасы нефти выросли не менее чем на 600 млн т, газа - на 675 млрд куб метров. "Уже планируем 2023 год и темпов не сбавляем, ожидаем, что приросты будут такие же: нефти и конденсата на уровне почти 600 млн тонн, газа - 675 млрд куб метров", - поведал глава Минприроды.

Козлов также указал на то, что в этом году власти инвестируют в геологоразведку углеводородов 12 млрд рублей, а компании-недропользователи - 390 млрд рублей.