Российские сельхозтовары освободили от санкций США

17 янв. 21:17

США продлили освобождение продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения из-под санкций, введенных против России, информирует американский Минфин.

Из-под санкций выведены транзакции, связанные с производством, продажей, передачей и транспортировкой сельскохозпродукции, оборудования, медикаментов, медицинских приборов с запчастями и обновлениями программного обеспечения. Также от санкций освобождены средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19, а также клинические испытания и иные медицинским исследования.

На все вышеперечисленное распространяется лицензия 6С, она полностью заменяет лицензию 6B, выпущенную 14 июля 2022 года.