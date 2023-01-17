Сотрудник мэрии Батуми задержан за взятку

17 янв. 20:52

В Батуми попался на взятке сотрудник муниципальной инспекции мэрии Батуми (Аджария). Об этом сообщили в антикоррупционном агентстве СГБ Грузии.

По данным следствия, задержанный взял у гражданина 2,4 тыс лари (более $900) в качестве взятки. За эту сумму он обещал служебное покровительство при обустройстве необходимой инфраструктуры для работы объекта общественного питания в Батуми без соответствующего разрешения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотруднику мэрии грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет, передает "Sputnik Грузия".