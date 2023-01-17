Бизнес Дагестана получил рекордную поддержку 

17 янв. 21:04

По итогам прошлого, 2022 года, объем поручительств, выданных предпринимателям гарантийным фондом Дагестана, стал рекордным, информирует Агентство по предпринимательству и инвестициям региона.

Сообщается, что всего предприниматели получили поддержку в размере 973 млн рублей, что в девять раз больше показателей предыдущего года.

«Гарантийный фонд Республики Дагестан превысил показатели в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В 2022 году поддержку фонда получили 237 субъектов МСП республики, на общую сумму поручительств в размере 973 миллиона рублей, привлеченная сумма кредитов составила 1 741 миллион рублей. Это на 880% больше, чем за прошлый год», - говорится в сообщении.

Уточняется, что фондом развития промышленности республики под поручительства гарантийного фонда региона пяти промышленным предприятиям были предоставлены средства на пополнение оборотных средств и закупку оборудования в сумме 108 млн рублей.