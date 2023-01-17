В Узбекистане развернуты пункты обогрева и военно-полевые кухни

17 янв. 20:42

Военно-полевые кухни и пункты обогрева появились в разных регионах Узбекистана в связи с продолжающимися аномальными холодами.

Военно-полевые кухни уже работают в Ташкенте и Ташкентской области, Наманганской и Ферганской областях. Там населению раздают горячую еду и чай, сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

«В созданных совместно с городскими и районными хокимиятами военно-полевых кухнях горожан угощают горячим чаем и едой. Для полезного проведения времени для них организована выдача книг, шахматные и шашечные игры», - говорится в сообщении.

Аномальные морозы стоят в Узбекистане с 11 января. На фоне холодов начались массовые отключения электроэнергии, понижения давления газа в домах и отключения теплоснабжения.