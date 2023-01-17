В Северной Осетии в 2022 году ввели жилья на 10% больше запланированного

17 янв. 20:38

В Северной Осетии перевыполнили план по вводу жилья почти на 10%. Об этом сообщил заместитель министра строительства и архитектуры Северной Осетии Дмитрий Базаев.

"Всего в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в республике планировалось в этом году ввести более 320 тыс кв метров жилья. При этом, по предварительным данным, удалось ввести более 340 тыс кв метров", - цитирует его ТАСС.

Как отмечается, план удалось перевыполнить благодаря большому объему строительства индивидуальными застройщиками.

В 2023 году власти Северной Осетии рассчитывают ввести не менее 325 тыс кв метров жилья.