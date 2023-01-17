В Абхазии увеличили ограничения в подаче света

17 янв. 20:25

В некоторых регионах Абхазии подача электроэнергии будет происходить теперь с перерывом на пять часов в сутки.

В декабре ограничения были введены на четыре часа в сутки. Электроэнергия подается с перерывом в части Абхазии, питающейся с Ингурской ГЭС, речь идет о Галском, Гулрыпшском, Очамчырском районах и частично городе Сухуме.

"С 00:00 мск 18 января вступает в силу новый график ограничений на поставку электроэнергии с ИнгурГЭС. Время ограничения подачи электроэнергии в ночное время суток увеличено с двух часов до трех в связи со снижением притока в водохранилище ГЭС с 30 кубометров в секунду до 27 кубометров в секунду", - сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

На западе Абхазии и Сухума свет с ноября выключают дважды в сутки по часу, в эту часть республики электроэнергия поступает из России.