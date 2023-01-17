Генассамблея ООН устроит дебаты об использовании права вето в Совбезе

17 янв. 19:51

В апреле 2023 года Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проведет дебаты по вопросу использования права вето в Совете Безопасности. Об этом заявил председатель 77-й сессии Генассамблеи Чаба Кереши на заседании этого института всемирной организации.

Он также призвал выработать практические идеи о том, как использовать новый мандат для нахождения решений в Генассамблее, которые могут обеспечить мир, устойчивость, ответственность", - цитирует Кереши ТАСС.

Напомним, в апреле 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой председатель ГА ООН обязан созывать Генассамблею в течение 10 дней после того, как один или несколько постоянных членов Совбеза применили право вета.