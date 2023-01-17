МВФ прогнозирует замедление инфляции в мире

17 янв. 20:08

В 2023 и 2024 годах глобальная инфляция будет замедляться, огласила прогноз первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

"Если наши прогнозы верны, в этом и следующем году инфляция в глобальном масштабе замедлится", - заявила она на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Гопинат добавил, что за последнее время случилось множество неожиданных событий, "так что все может пойти ужасно неправильно". Представитель МВФ призвала радоваться тому, что инфляция возвращается к разумному уровню.

"Что касается фрагментации (в экономике - ред.), мы действительно хотим, чтобы страны могли работать вместе, чтобы найти решения, и, возможно, я бы сказала, что как минимум, когда речь идет о таких вещах, как: экспорт продуктов питания, экспорт удобрений, основных предметов первой необходимости", - отметила она.

Фрагментация мировой экономики может привести к потере от 0,2% до 7% мирового ВВП, отметила ранее во вторник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.