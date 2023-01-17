Главы МИД России и Азербайджана обсудили Лачинский коридор

17 янв. 19:42

Во вторник, 17 января, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Главными темами разговора стали актуальные сюжеты двусторонней и региональной повестки дня. В частности, стороны поговорили о работе Лачинского коридора.

Кроме того, в ходе разговора была акцентирована важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.