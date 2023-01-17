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Три канатные дороги появятся на курортах Кашкадарьи благодаря китайской компании

Три канатные дороги появятся на курортах Кашкадарьи благодаря китайской компании

Кашкадарьинская область Узбекистана и китайская компания САМС Engineering (САМСЕ) заключили соглашение о сотрудничестве в реализации проектов развития инфраструктуры региона, сообщает информационное агентство «Дунё».

Документ был торжественно подписан хокимом Кашкадарьинской области Муратжоном Азимовым и гендиректором САМСЕ Ли Хайсином.

Китайская компания займется строительством современных подвесных канатных дорог в регионе. Канатки появятся на трех туристических объектах: в зоне «Кайнар»; в зоне «Мираки»; в зоне «Майанак».

Также компания примет участие в реализации проектов по переходу Кашкадарьи на «зеленую энергетику» и использование энергосберегающих технологий.

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