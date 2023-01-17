Дагестан установил рекорд по экспорту

17 янв. 19:19

В 2022 году экспорт Дагестана достиг рекордных показателей за последние 12 лет, рассказал глава центра поддержки экспорта региона Руслан Абаскулиев, пишет ТАСС.

"Экспорт в 22 году составил $107 млн. Это на 60% больше по отношению к 2021 и на 90% больше к 2020 году. Объем экспорта за 22 год стал рекордным за последние 12 лет", - сообщил он.

По словам Абаскулиева, экспорт увеличился в 2022 году несмотря на то, что были прекращены поставки на Украину, в 2021 году составившие $9 млн.

Экспорт из Дагестана был успешно переориентирован в страны Азии и Ближнего Востока.

"Активно сотрудничаем с Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Ираком, ОАЭ, Афганистаном и Таджикистаном", - отметил глава центра поддержки экспорта.