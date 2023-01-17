Путин внес в Госдуму законопроекты о прекращении договоров Совета Европы

17 янв. 18:55

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы (СЕ). Об этом свидетельствует документ, опубликованный в электронной думской базе.

Речь идет об уставе Совета Европы, Генеральном соглашении о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции о пресечении терроризма, Европейской хартии местного самоуправления и Европейской социальной хартии.

Напомним, Совет Европы приостановил членство России в организации в конце февраля 2022 года. В марте Москва объявила о начале процесса выхода из организации.