ОАЭ помогут с развитием порта Курык на Каспии

17 янв. 19:10

В Казахстане в порту Курык будет создан контейнерный хаб и многофункциональный терминал, участие в развитии порта может принять компания из ОАЭ Abu Dhabi Ports.

Казахстан и ОАЭ подписали меморандум, который предполагает развитие инфраструктуры казахстанских морских портов.

"Для эффективной реализации работы в этом направлении министерством достигнуто соглашение о взаимопонимании с Abu Dhabi Ports. В этой связи компании были предложены проекты, нацеленные на строительство контейнерного хаба и многофункционального терминала "Саржа" в порту Курык, а также судостроительного и ремонтного завода", - сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Эмиратская сторона заинтересована в развитии порта Курык. Для реализации проекта будет организовано совместное предприятие между Abu Dhabi Ports и нацкомпанией "КазМунайГаз", в структуру которой входит "Казмортрансфлот".