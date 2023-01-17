В Москве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

17 янв. 18:33

В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве в середине января.

«На второй неделе 2023 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оставалась напряженной. В сравнении с предыдущей неделей регистрировался рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отчасти рост заболеваемости связан с возобновлением активности жителей столицы, они стали после праздников чаще обращаться за медицинской помощью.

В Роспотребнадзоре добавили, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей остаются ниже эпидпорога.