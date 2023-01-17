Сохранятся ли экстремальные колебания нефтяных цен

Минувший год был отмечен значительными колебаниями цен на нефть, в основном вызванными геополитическими событиями, а также политикой "нулевой терпимости" к коронавирусу в Китае. Этот год, похоже, будет поспокойнее в этом плане, но так кажется лишь на первый взгляд. Как пишет Oil Price, в ходе недавнего опроса аналитик агентства Reuters Джон Кемп обнаружил, что большинство респондентов ожидали, что в период с 2023 по 2027 год цены на нефть в среднем составят $90 за баррель. В среднем на этот год прогнозируют цену Brent в $87 за баррель.

Сейчас цена нефти марки Brent сохраняется на уровне около $84 за баррель, а WTI - около $80 за баррель. И пока аналитики одних банков ожидают роста цен, другие предсказывают относительную стабильность на рынке нефти в этом году.

По данным Wall Street Journal, в этом году на нефть будут влиять два фактора неопределенности: ситуация в Китае и сланцевая промышленность США

На прошлой неделе агентство Bloomberg опросило 11 аналитиков, по мнению которых спрос на нефть в КНР в этом году увеличится на 800 тысяч баррелей в сутки и составит порядка 16 млн баррелей в день - 50% от общего роста мирового спроса на нефть в этом году. Увеличение спроса, прогнозируемое аналитиками, опрошенными Bloomberg, а также другими, которые ожидают более высоких цен на нефть, будет обусловлено ослаблением Пекином политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, которая сдерживала рост спроса на нефть в прошлом и позапрошлом году. По мере отмены антиковидных ограничений Китаем почти все аналитики ожидают резкого роста спроса на нефть.

Тем не менее некоторые эксперты заняли более осторожную позицию, потому что тот факт, что Пекин отказывается от ряда ковидных ограничений, не означает, что пандемия коронавируса в Китае закончилась. Поступали сообщения о резком скачке в стране заболеваемости и смертности, что вызвало пристальное внимание со стороны ВОЗ.

Невозможно запустить восстановление промышленности в Китае при недостаточном количестве работников, заявил Wall Street Journal директор департамента торговли фьючерсами на энергоносители Mizuho Securities Роберт Йогер. Это означает, что спрос на нефть в стране может вырасти не так сильно, как ожидалось, если рост заболеваемости продолжится. И в этом случае цены на нефть могут упасть ниже прогнозов.

Если судить по квотам на импорт нефти, спрос на нефть в Китае в этом году вырастет

В январе Пекин увеличил квоты на импорт сырой нефти в этом году: на данный момент общая импортная квота в КНР на 2023 год составляет 132 млн тонн. В январе 2022 года, для сравнения, квота составляла 109 млн тонн, что означает рост на 23 млн тонн или 168 млн баррелей. И это уже повлияло на нефтяные цены.

Кроме того, есть сланцевый рынок США. В статье Wall Street Journal говорится, что энергетические компании США, добывающие сланцевую нефть, вряд ли изменят свою осторожную позицию к росту добычи в этом году, что означает потенциал роста цен на нефть, поскольку рост предложения остается ограниченным. Сами представители сланцевой промышленности неоднократно сигнализировали, что не намерены возвращаться к стратегии "роста любой ценой". Даже Управление энергетической информации США пересмотрело свой прогноз роста добычи нефти в США на этот год, понизив его до 600 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1,1 млн баррелей в сутки, прогнозируемым в начале 2022 года.

Между тем, некоторые аналитики ожидают, что рынок нефти снова перейдет к дефициту, что увеличит риск роста цен. Goldman Sachs, например, прогнозирует в этом году скачок спроса на 2,7 млн баррелей в сутки, в результате чего нефть марки Brent может подняться $105 за баррель во второй половине года.

В Morgan Stanley также ожидают повышения цен на нефть во второй половине года, в основном на фоне восстановления спроса со стороны Китая

Среди факторов роста цен на нефть инвестиционный банк также отметил замедление роста добычи сланцевой нефти в США, неопределенность в отношении российской нефти и прекращение продажи нефти из стратегического нефтяного резерва США. Советник президента США Джо Байдена на прошлой неделе предложил администрации продолжить выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва в этом году, что может положительно сказаться на ценах: стратегический нефтяной запас снизился с 564 млн баррелей до 371 млн баррелей, что стало самым низким показателем с 1983 года.

Один сильный пессимистичный фактор будет противостоять всем позитивным событиям, и это глобальная экономическая ситуация. С предупреждениями о спаде экономического роста, ежедневно появляющимися в новостных лентах, радужные перспективы на рынке нефти перестают казаться таковыми.

В то же время некоторые аналитики смягчили прогнозы, утверждая, что рецессия не будет такой уж сильной, по крайней мере, для США и Европы, что, в свою очередь, уменьшит риск снижения цен на нефть. Например, темпы роста инфляции в США замедляются уже 6 месяцев подряд, вселяя оптимизм в отношении экономической ситуации в ближайшей перспективе. Экономика Германии показала неожиданно высокий рост за прошлый год. Это предполагает не такое сильное замедление мировой экономики в целом, что, в свою очередь, предполагает умеренный рост цен на нефть в этом году.