Казахстан остался без стипендии имени Назарбаева

17 янв. 18:17

Государственная стипендия имени первого президента Казахстана, лидера нации Нурсултана Назарбаева в области культуры переименована правительством республики. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов Казахстана.

Теперь эта стипендия будет называться "государственная стипендия в области культуры", следует из документа.

Ежегодная стипендия будет присуждаться для господдержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград, а также особо одаренных молодых творческих работников.