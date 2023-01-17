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Казахстан остался без стипендии имени Назарбаева

Казахстан остался без стипендии имени Назарбаева

Государственная стипендия имени первого президента Казахстана, лидера нации Нурсултана Назарбаева в области культуры переименована правительством республики. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов Казахстана.

Теперь эта стипендия будет называться "государственная стипендия в области культуры", следует из документа.

Ежегодная стипендия будет присуждаться для господдержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград, а также особо одаренных молодых творческих работников.

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