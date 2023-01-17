Грузия и Катар обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества

17 янв. 17:58

На ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и исполнительного директора Катарского инвестиционного общества Мансура бин Ибрагима Аль Махмуда. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации правительства Грузии.

Главной темой переговоров стали перспективы инвестиционного сотрудничества двух стран. В частности, обсуждалось взаимодействие в направлении энергетических и инфраструктурных проектов, а также развитие гостиниц и курортов.

"Наша стабильная рыночная экономика и инфраструктура дают широкие возможности для налаживания новых отношений с партнерами", - написал Гарибашвили по итогам встречи в социальных сетях.

Премьер и члены делегации рассказали главе холдинга о богатых ресурсах, которыми обладает Грузия, и ее большом потенциале, передает "Sputnik Грузия".