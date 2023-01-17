В Ставропольском крае к 2026 году отремонтируют 75 школ

17 янв. 17:54

В Ставропольском крае в рамках программы капремонта школ планируется к 2026 году завершить ремонт 75 образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул, что на сегодняшний день в регионе нуждаются в капремонте как минимум еще 230 школ. Он поручил подготовить по ним документы для оформления заявок на включение в соответствующую программу.

В пресс-службе акцентировали внимание на том, что план на 2022 год по капремонту школ в крае был выполнен. На всех 11 объектах работы были сданы в установленные сроки и выполнены в полном объеме.