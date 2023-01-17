В Баку приедет спецпредставитель генсека НАТО

17 янв. 18:09

Специальный представитель Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина посетит Азербайджан и Армению.

"На этой неделе Специальный представитель Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина посетит Баку и Ереван. Его визит является частью регулярных политических консультаций с коллегами из этих двух важных стран-партнеров НАТО", - рассказал во вторник официальный представитель НАТО.

Коломина намерен обменяться мнениями с высокопоставленными должностными лицами по вопросам безопасности в регионе и состояния партнерских отношений НАТО с обеими странами.