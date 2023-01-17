Вильфанд спрогнозировал погоду в Москве до конца зимы

17 янв. 17:24

До конца зимы в Москве и Центральной России будет стоять неоднородная погода, с похолоданиями до минус 15 и оттепелями, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Такая погода, по всем расчетам, продлится до конца нынешней зимы, очень неоднородная. Количество оттепелей будет больше, чем обычно, и количество понижений температуры ниже 15 градусов будет превышать обычные характеристики. Но в среднем будет около нормы", - рассказал синоптик на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ "Известия".

Впереди еще снежные периоды, которые остановят текущее понижение высоты снега в Центральной России.