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Россия расширила санкции против ЕС

Россия расширила санкции против ЕС

Россия расширила список представителей Евросоюза, для которых въезд в страну закрыт, следует из распространенного во вторник заявления МИД РФ.

Данная мера - ответ на девятый пакет антироссийских санкций ЕС. Ответные санкции касаются руководства силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке ВС Украины в рамках европейской миссии по оказанию военной помощи Киеву.

Также Москва вводит санкции против государств Евросоюза и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику Киеву. Рестрикции наложены на граждан государств Евросоюза, систематически публично прибегающих к антироссийской риторике. Кроме того, ограничения распространены на отдельных депутатов Европарламента, уточнили в МИД РФ.

"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ", - добавили в министерстве.

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