Детям погибших в январских событиях казахстанцев дадут гранты на обучение

17 янв. 16:55

Дети погибших во время январских событий в Казахстане получат образовательные гранты фонда "Народу Казахстана".

"В целях оказания дальнейшей благотворительной помощи и поддержки семей погибших граждан РК и раненых во время трагических январских событий детей в действующую программу по образовательным грантам были внесены изменения и дополнения по предоставлению грантов и стипендий детям погибших граждан РК и раненым детям, пострадавшим во время трагических январских событий 2022 года", - цитирует сообщение пресс-службы фонда Sputnik Казахстан.

Поддержка предусмотрена и для 13 детей, получивших ранения.

Каждому участнику программы будет выделяться до $2,1 тыс (1 млн тенге) в год.

Напомним, в результате беспорядков, по официальным данным, погибли 238 человек, 4353 получили ранения.