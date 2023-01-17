Пожарные Сочи тушат крышу жилого дома рядом с санаториями

17 янв. 16:51

В курортном Сочи сегодня днем вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома, - сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.

ЧП произошло в Центральном районе курорта на улице Политехнической, рядом с которой расположены санатории.

"В 15.38 по прибытию к месту первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание кровли жилого трехэтажного частного дома на общей площади 120 кв м", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

С огнем борются 15 спасателей, к тушению огня привлечены пять единиц техники.

Есть ли жертвы и пострадавшие, уточняется.