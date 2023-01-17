Школьница нанесла семь ножевых ранений однокласснице на уроке математики в Дагестане

17 янв. 16:46

Школьница нанесла ножевые ранение однокласснице в Дагестане, о ЧП сообщает СУ СКР по региону.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как установило следствие, накануне в школе села Муги Акушинского района ученица 9 класса на уроке математики беспричинно нанесла семь ножевых колото-резаных ран однокласснице. Пострадавшая была доставлена для оказания экстренной помощи в медучреждение.

Организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей руководством школы.